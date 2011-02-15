T24 LogoT24 Logo
Gündem

HASTANEDEN MEHMET HABERAL AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

15 Şubat 2011 17:14

-HASTANEDEN MEHMET HABERAL AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin nihai karar merci olmadığı bildirildi.  Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat 2011 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının, hastaneye hitaben gönderdiği üst yazı ile Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın hastaneye yatışının yapıldığı kaydedildi.  Üst yazıda belirtilen kardiyak fonksiyonları ile ilgili tetkiklerin hastane tarafından güncellenmesi yönündeki yazıya istinaden Haberal'ın bilgilendirildiği ve aynı gün içerisinde tetkiklerin yapılmasına başlandığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:  ''Bazı basın yayın kuruluşlarında belirtildiği üzere hastanemiz nihai karar merci değildir. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının hastanemize göndermiş olduğu yazı ile hastanemizden talep edilen, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde yapılan kardiyak ve biyokimyasal testlerin yeniden yapılarak güncellenmesinden ibarettir. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tıbbi durumu ile ilgili son karar merci Adli Tıp Kurumudur. Haberal'ın hastanemize yatışından itibaren sağlık durumu kardiyoloji klinik şefleri tarafından günlük olarak takip edilmekte ve gerekli tedavisi düzenlenmekte, ayrıca hayati fonksiyonlarının bağlı olduğu monitör, hem kaldığı odadaki hemşire hem de yoğun bakımdaki hekimler tarafından merkezi sistem üzerinden 24 saat gözlem altında tutulmaktadır. Hastamızın hayati fonksiyonları geldiği günden itibaren normal olarak devam etmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24