-HASTANEDEN MEHMET HABERAL AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin nihai karar merci olmadığı bildirildi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat 2011 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının, hastaneye hitaben gönderdiği üst yazı ile Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın hastaneye yatışının yapıldığı kaydedildi. Üst yazıda belirtilen kardiyak fonksiyonları ile ilgili tetkiklerin hastane tarafından güncellenmesi yönündeki yazıya istinaden Haberal'ın bilgilendirildiği ve aynı gün içerisinde tetkiklerin yapılmasına başlandığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bazı basın yayın kuruluşlarında belirtildiği üzere hastanemiz nihai karar merci değildir. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının hastanemize göndermiş olduğu yazı ile hastanemizden talep edilen, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde yapılan kardiyak ve biyokimyasal testlerin yeniden yapılarak güncellenmesinden ibarettir. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tıbbi durumu ile ilgili son karar merci Adli Tıp Kurumudur. Haberal'ın hastanemize yatışından itibaren sağlık durumu kardiyoloji klinik şefleri tarafından günlük olarak takip edilmekte ve gerekli tedavisi düzenlenmekte, ayrıca hayati fonksiyonlarının bağlı olduğu monitör, hem kaldığı odadaki hemşire hem de yoğun bakımdaki hekimler tarafından merkezi sistem üzerinden 24 saat gözlem altında tutulmaktadır. Hastamızın hayati fonksiyonları geldiği günden itibaren normal olarak devam etmektedir.''