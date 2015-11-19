Hastaneden kaçırılan bir günlük bebek bulundu

Çanakkale Devlet Hastanesi’nden çalınan bir günlük erkek bebek, kuruma 200 metre uzaklıktaki Eserler Aile Sağlığı Merkezi’nde bulundu. Bebek, polis tarafından hastaneye getirilerek anne Fatma Bozkurt’a teslim edildi. Bebeği çalan kadın ise gözaltına alındı.

Burak Gezen ve Mustafa Suiçmez’in DHA’da yer alan habere göre, olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Çanakkale Devlet Hastanesi Bahattin ve Huriye Demircioğlu ek binasında meydana geldi. Anne Fatma Bozkurt, dün saat 09.00'da biri kız diğeri erkek ikiz bebek dünyaya getirdi.

Yeni Doğan Servisi'nde yatan bebeklerden erkek olanı, servise gelen bir kadın tarafından Kulak Burun Boğaz Servisi'ne işitme testi için götürüleceği söylenerek alındı.

Yanında bir başka kadınla hastaneden çıktığı öğrenilen kadın, bebekle birlikte ortadan kayboldu. Yetkililerin ihbarı üzerine polis hastaneye geldi. Hastanenin ve çevresinin güvenlik kameraları incelenmeye başlanırken, hastanenin ek binasında güvenlik kamerası olmadığı öne sürüldü.



Kentin giriş çıkışları tutuldu

Polisi alarma geçiren bebek hırsızlığı üzerine kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu. Şehirlerarası yolcu otobüsleri başta olmak üzere araçlar aranmaya başlandı.

Sevindiren haber

Polis ekiplerince yapılan yoğun çalışmaların sonucu kaçırılan bebek, kuruma 200 metre uzaklıktaki Eserler Aile Sağlığı Merkezi’nde bulundu. Bebek, polis tarafından hastaneye getirilerek anne Fatma Bozkurt’a teslim edildi. Fatma Bozkurt başta olmak üzere hastane önünde bekleyen yakınları, büyük mutluluk yaşadı. Bazı aile yakınları gözyaşlarını tutamadı. Karakolda ifade veren baba Orhan Bozkurt, bebeğin bulunmasının ardından polis aracıyla hastaneye getirildi. Yakınları baba Orhan Bozkurt’u sevinçle karşıladı.

3 kadın gözaltında

Çanakkale’de hastaneden bebeği çalan kadının adının S.Y. olduğu, annesi Z.Y. ile

birlikte hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Bu iki kadının bebeği, azmettirici olduğu öne sürülen A.Ç. adlı kadına teslim ettiği belirtildi. Düşük yaptığı ve sağlık sorunları bulunduğu ileri sürülen A.Ç.’nin, bebekle birlikte Esenler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’ne gidince yakalandığı kaydedildi. Üç kadın da gözaltına alındı.

Aile merkezinin ihbarı yakalattı

Bebeğin nasıl bulunduğu da ortaya çıktı. Olayın ardından yetkililerin tüm aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin uyarıldığı, Esenler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi görevlilerinin yeni doğan bebeği görünce yetkililere bildirdiği kaydedildi.

Hastanede güvenlik kamerası kayıtlarının incelediği sırada gelen ihbar üzerine, kuruma 200 metre uzaklıktaki Aile Sağlığı Merkezi’ne polis ekiplerinin gittiği ve bebeğin bulunduğu kaydedildi.

Merak uyandıran iddia

Bebeği kaçırdığı öne sürülen hemşire kıyafetli S.Y.’nin, bir gün önce de hastaneye geldiği, burada keşif yaptığı iddia edildi. Bugün tekrar servise gelen S.Y.’nin, bebeği işitme testine götürme bahanesiyle aldığı, ardından hemşire odasında üzerini değiştirerek hastaneden annesi Z.Y. ile çıktığı iddia edildi.

Saat 11.00’e kadar bekleyen anne Fatma Bozkurt ve refakatçi yakınları, bebeğin geri getirilmemesi üzerine durumu hemşirelere bildirdiği öğrenildi. Hemşireler de böyle bir testin söz konusu olmadığını belirtince, hastanede teyakkuza geçildi. İddiaya göre, bebeği kaçırdığı öne sürülen iki kadın, bebeği A.Ç’ye teslim etti.

3 kadın da emniyette

Düşük yaptığı öne sürülen A.Ç.’ye, bebeğin ailesinin olduğu hastanede ilk müdahalenin yapıldığı, ardından S.Y. ve Z.Y.’nin ardından emniyete götürüldüğü kaydedildi.