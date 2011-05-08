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HASTANEDEN KAÇAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI KOCAELİ (A.A) 

08 Mayıs 2011 18:33

-HASTANEDEN KAÇAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI KOCAELİ (A.A) - 08.05.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, rahatsızlandığını söyleyerek geldiği hastaneden kaçan firari hükümlü, yakalandı. Alınan bilgiye göre, 2005 yılında, eşinin dedesini öldürdüğü gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan Ramiz Kahraman, rahatsızlandığını söyleyerek hastaneye götürülmesi talebinde bulundu. Tedavi amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesine getirilen Ramiz Kahraman, bir anlık güvenlik boşluğundan yararlanarak hastaneden kaçtı.  Jandarmanın durumu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, bir süre devam eden takibin ardından hükümlüyü, İkizliçeşme Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir dükkanda yakaladı.  Cezasının bitmesine 2 yıl 10 ay kaldığı bildirilen hükümlünün, eşini öldürmek amacıyla hastaneden kaçtığı ileri sürüldü. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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