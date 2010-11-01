-HASTANEDEN DURUŞMA SALONUNA İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 89. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya 33 tutuklu sanıktan Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Ersin Gönenci ve İbrahim Özcan katılmadı. Duruşmada, tutuksuz sanıklardan emekli orgeneral Hurşit Tolon, 19 Mayıs Üniversitesi eski Rektörü Ferit Bernay, Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Mustafa Yurtkuran ve Muhterem Bağcı da hazır bulundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, üye hakimlerden Hasan Hüseyin Özese'nin rahatsızlığı nedeniyle gelmediğini Özese'nin yerine diğer üye hakim Hüsnü Çalmuk'un duruşmaya katıldığını söyledi. Şengün, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olan tutuklu sanık eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun aynı hastanenin doktorlarından Mustafa Sevinç nezaretinde duruşmada hazır bulundurulduğunu belirterek, Hilmioğlu'nu ifadesinin alınması için sanık kürsüsüne çağırdı. Bu sırada, söz alan tutuklu sanıklardan Mustafa Balbay, 21 Kasım 2009 günü sorgusunun yapıldığı sırada kendi talebi üzerine Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e ''darbe günlükleri ile ilgili bir soruşturma açılıp açılmadığının'' sorulduğunu hatırlatarak, Savcı Pekgüzel'in de ''günlüklerin bu davanın özünü oluşturduğu'' şeklinde açıklama yaptığını söyledi. Kendisinden elde edilen notların bunların doğrulayıcısı olduğunun iddia edildiğini anlatan Balbay, darbe günlükleri ile ilgili soruşturmanın ''Ergenekon'' davasından ayrıldığını hatırlatarak, ''İddia makamı davanın özünü ayırmış gözüküyor. Sayın heyetinizin bu iddianamedeki iddiaları tekrar gözden geçirmesini ve yeni bir değerlendirme yapmasını talep ediyorum'' dedi. Daha sonra kimlik tespiti yapılan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, şu anda Başkent Üniversitesinde öğretim üyesi olduğunu söyledi. Hilmioğlu, gelirinin sorulması üzerine rektörlükten emekli olduğu için 3 bin TL emekli maaşı aldığını ifade ederek, ''Başkent Üniversitesinden de şu anda çalışmamama rağmen 5 bin TL maaş alıyorum ortalama gelirim 8 bin TL'dir'' yanıtını verdi. Duruşma, Hilmioğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.