Hastaneden dönen 65 yaş üstü vatandaşın görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşmıştı; 15 gün evinden çıkmamasına karar verildi

Hastaneye gitmek için dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, dün (23 Mart) Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı kendisini polis gibi tanıtarak 'Normalde cezai işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim' diyerek tehdit eden şahsın yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına karar verildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak, "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca’ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek, Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." denilmişti.