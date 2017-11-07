Hastanedeki yangın tatbikatı korkuttu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangın ve kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı. Hastanede yangın çıktığını düşünüp, panikleyen hastalarla yakınları, tatbikat yapıldığını öğrenince rahatladı.

Hastanenin 4 numaralı poliklinik girişinde yapılan tatbikata, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekipleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'ndan (AFAD) ekipler destek verdi. Yangın alarmıyla başlayan tatbikat, 4 dakika içinde hastaneye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devam etti. Hastanede olası bir yangın durumunda yapılması gerekenlerin canlandırıldığı yangın ve kurtarma tatbikatı, durumdan habersiz hastaların korkmasına neden oldu. İtfaiye araçlarının sirenlerini duyanlar, güvenliğin tatbikat yapıldığını belirtmesinin ardından rahat nefes aldı. Poliklinik girişine hızla yanaşan itfaiye araçlarındaki erler, merdivenle hastaları tahliye etti. Bu sırada AFAD personelleri, çatıdan sarkıttıkları ip ve sedye yardımıyla yaralıları aşağı indirdi. Hareketli anları izleyen hastane çalışanları ve hastalar, cep telefonu kameralarıyla tatbikatı görüntüledi.

Hastanenin erişkin yoğun bakımında, elektrik kaynaklı bir yangın tatbikatının düzenlendiğini anlatan Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kanbolat, \"Arkadaşlarımızın gayretiyle yangın, söndürüldü; ancak duman, hem erişkin yoğun bakımını hem de yanındaki yeni doğan yoğun bakımını baskı altına aldı. Dolayısıyla itfaiyeden destek istendi. İtfaiye ekibi, 4 dakikada geldi. Başhekim beyin onayıyla hastaların ve personelin tahliyesine karar verildi. Tatbikatımız, başarıyla tamamlandı\" dedi.

Oğlunun kontrolü için ailesiyle birlikte hastaneye gelen Ömer Akbaş, sirenleri duyup, koşuşturanları gördüğünde çok korktuğunu söyledi. Eşi ve ailesinin, hastanenin tatbikat yapılan kısmında olduğunu anlatan Akbaş, \"İtfaiyecileri, etrafta koştururken, gördüğümde ailemi bulmak için tatbikatın yapıldığı kısma geçtim. Güvenlik, \'Tatbikat yapılıyor\' dediğinde rahat nefes aldım. İlk başta çok korktum; fakat daha sonra ailemle birlikte tatbikatı pencereden izledik\" diye konuştu.

Tatbikat sırasında kucağında oyuncak bebekle itfaiyenin çatıdan indirdiği hemşire Sevim Küçükoğlu, tatbikattaki görevini anlattı. Yangında yoğun bakımda olan bir bebekle tahliye edilme anını canlandırdığını söyleyen Küçükoğlu, \"Dumandan etkilendiği için oyuncak bebeğe oksijen maskesi takarak, itfaiye aracının çatıya uzatılan kafesine girdim. Ardından hızla aşağı inerek, bebeği ambulansa yetiştirdim\" dedi.

Yangın ve kurtarma tatbikatının ardından hastane personeli, bahçede hazırlanan yangına müdahale platformunda, yangın tüpü yardımıyla alev söndürmeyi öğrendi. İtfaiye erlerinin yangın tüpü kullanımıyla alevlere müdahale etme kurallarını anlattığı tatbikatın son aşaması, personelin tüp kullanmasıyla son buldu.

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