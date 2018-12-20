Hastanedeki stajyer öğrencilerin yemek sorunu çözüldü

Hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemeklerinin paralı hale gelmesi sorunu, yayımlanan kararname ile çözüldü.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre sorunu gündeme getiren ve Fatsa Devlet Hastanesi’ne giderek öğrencilerin yemekhanelerde yaptığı eylemlerde kepçe ile yemek dağıtan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, “Buna rağmen öğrencilere yemek vermeyen olursa kepçeyi yine elime alacağım. Ama kime denk gelir bilmiyorum” dedi.

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak. AKP hükümetinin sağlıkta tasarrufunun hastanelerde staj yapan lise öğrencileri de vurması ve stajyer öğrencilere ücretsiz verilen yemeğin bazı hastanelerde kaldırılması ve yemeklerin paralı hale getirilmesi tepkiyle karşılanmış ve gündem olmuştu