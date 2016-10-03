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Hastanede yolsuzluk operasyonu; 35 gözaltı

Şüphelilerin, usulsüz işlemlerle devleti yaklaşık 500 bin TL zarara uğrattığı iddia edildi

03 Ekim 2016 20:08

İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5'i kadın 35 çalışan, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, komisyon karşılığı tanıdık kişilere verildiği, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yapıldığı yönündeki iddialar üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Memur suçları kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin teknik ve fiziki takibinin ardından, şüpheliler belirlenip çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında müdür ve müdür yardımcısı düzeyinde hastane yöneticilerinin de bulunduğu 5'i kadın 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, usulsüz işlemlerle devleti yaklaşık 500 bin TL zarara uğrattığı iddia edildi. Emniyette sorguları tamamlanan zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi.

 

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