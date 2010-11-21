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HASTANEDE YANGIN PANİĞİ ESKİŞEHİR (A.A)

21 Kasım 2010 01:43

-HASTANEDE YANGIN PANİĞİ ESKİŞEHİR (A.A) - 20.11.2010 - Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinin psikiyatri servisinde bir hastanın yatağını tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yunus Emre Devlet Hastanesinin psikiyatri servisinde yatan ismi açıklanmayan bir hasta, odasındaki yorganı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü. Psikiyatri bölümünde kalan hastalar tahliye edilerek, başka bölüme alındı.  Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak, yangının nedeni hakkında inceleme başlattı.  Yetkililer, yangına ilk etapta hastanenin güvenlik personelinin ve polis ekiplerinin müdahale ettiğini, olayda can ve mal kaybının olmayışının sevindirici olduğunu söylediler. 

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