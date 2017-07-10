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Hastanede yanarak öldü!

Olayla ilgili soruşturma açıldı

10 Temmuz 2017 01:03

Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangında 37 yaşındaki Kerim Kaya isimli hasta yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tek kişilik hasta odasında henüz belirlenemediği ifade edilen bir nedenle yangın çıktı.

Odadan dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin söndürdüğü yangında odada kalan Kerim Kaya isimli hastanın yanarak öldüğü belirlendi. Kaya'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla iligili soruşturmaya devam ediyor.

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