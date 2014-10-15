Hastanede tedavi olan 4.5 yaşındaki erkek çocuğa, amcası tecavüz etti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4,5 yaşındaki bir erkek çocuğa amcasının tecavüz ettiğini ederek, "Arkadaşlarımız bu olayın bire bir şahidi oldular" diye konuştu.

Cihan'ın haberine göre, SES Başkanı Aydın Erol, pazartesi günü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası’nda 4,5 yaşındaki bir erkek çocuğa amcası olduğu belirtilen bir kişinin tecavüz ettiğini iddia etti.



Konuyla ilgili bir basın toplantısı yapan Erol, “Tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. 4.5 yaşında erkek bir çocuk, sağlık çalışanlarının vizite yaptığı bir esnada çocuğa tecavüz ederken suçüstü yakalandı. Adli süreç başlatıldı. Polis kişiyi gözaltına aldı. Şu an bildiğimiz kadarıyla emniyet ya da savcılıkta” diye konuştu.

Çocuğun alt solunum yolları enfeksiyonu kanısıyla tedavi gördüğünü ifade eden Erol, şöyle devam etti: “Annesi refakatçi. Bir süre sonra erkek bir şahıs geliyor. Annesi oradaki sağlık çalışanına amcası olduğunu beyan ediyor. Bir süre için eve gitmesi gerektiğini, bu süre içinde amcası yanında refakat edebilir mi diye soruyor. Oradaki sağlık çalışanları da annenin beyanı doğrultusunda izin veriyorlar.



Burada görüldüğü kadarıyla hastane ya da sağlık çalışanlarının bir suistimali ya da eksikliği görülmüyor ama bu tür yerlerde özellikle kadın doğum gibi, çocuk klinikleri gibi yerlerde refakatçilerin kartlarla birlikte inip çıkmaları sağlanmalı ve kayıt altına alınmalı diye düşünüyoruz ve öneriyoruz da. Bunların onlarcası yaşandığını biliyoruz ve toplumda bir şekilde eritiliyor, üstü kapatılıyor. Basına yansıyan ya da adli sürece yansıyan bu gibi olaylar yaşandığı zaman ortaya çıkıyor.”

Bunun sendika olarak takipçisi olacaklarını kaydeden Erol, “Bizim burada asıl vurgulamak istediğimiz bu yaşanan iğrenç olayın elbette ki sendika olarak takipçisi olacağız. Ailenin bilinmesini istemiyoruz. Arkadaşlarımız bu olayın bire bir şahidi oldular. Gözleriyle gördüler bu yaşanan olayı. Olaydan sonra annesinin oraya gelmesinden sonra bir tepki vermiyor. Normal olağan bir durummuş gibi yaşamaya devam ediyor. Çocuğun daha sonraki beyanlarında, ‘Uzanmaca oyunu oynuyorduk’ diyor. Çocuk bunu bir oyun olarak görüyor. Kişi amcası olarak tanıtılmış. 30-35 yaşlarında bir kişi.” ifadelerini kullandı.



Olaydan sonra annesinin de ifadesi alınan çocuğun halen aynı hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı: Konu savcılık ve emniyete bildirilmiştir

İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı: Bugün medyada “4 yaşındaki çocuğa tecavüz iddiası” başlığı ile yayınlanan haber ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Habere konu 4,5 yaşındaki erkek çocuğumuz 13.10.2014 tarihinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastenesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde tedavi altına alınmıştır.



Çocuğun annesi servis sorumlu hemşiresine “çocuğun amcası” olarak tanıttığı 40 yaşlarındaki şahsı, çocuğun yanına refakatçi olarak bırakmıştır.



Hastanın yatışından sonra rutin takipleri için odaya giren sağlık personeli, çocuğun annesi tarafından refakatçi bırakılan şahsın çocuğa tecavüz girişimine engel olmuştur.



Konu derhal savcılık ve emniyet yetkililerine iletilerek ilgili şahıs gözaltına alınmıştır.



Ayrıca hastanenin sosyal hizmetler uzmanı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile bağlantıya geçilmiş ve durum hakkında bilgilendirme yapılarak çocuğun koruma altına alınması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Akabinde çocuğumuz adli mercilerce koruma altına alınmıştır.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri refakatinde çocuğumuzun tedavisi devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.