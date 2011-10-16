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Hastanede tecavüz iddiası araştırılıyor ZONGULDAK (A.A)

16 Ekim 2011 18:40

-Hastanede tecavüz iddiası araştırılıyor ZONGULDAK (A.A) - 16.10.2011 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, kentteki bir hastanenin yoğun bakımında yaşandığı iddia edilen tecavüz olayıyla ilgili ''Kadının halüsinasyon görmüş olması da bir ihtimal. Olayı sonuna kadar araştıracağız'' dedi. Vali Ayyıldız, söz konusu iddianın hassas olduğunu ve gerekli mercilerce incelemenin sürdürüldüğünü söyledi. Tecavüz olayının olup olmadığının kesinlik kazanmadığını ifade eden Ayyıldız, şöyle kaydetti: ''63 yaşındaki Havva K'nın iddiasıyla ilgili inceleme başlattık. Çok vahim bir olay. İddialar da çok ciddi. Olay İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca incelenmeye başlandı. İddiayı ortaya atan Havva K, o gün ameliyat olmuş ve yoğun bakımda kalan bir hastaymış. Kendisi olayı gördüğünü iddia ediyor. Bize yapılan müracaat üzerine inceleme başlattık. Olay doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kadının halüsinasyon görmüş olması da bir ihtimal. Olayı sonuna kadar araştıracağız.''

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