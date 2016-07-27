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Dünya

Hastanede tartıştığı kişinin üstüne benzin döktü; 3 kişi öldü

Arnavutluk'ta meydana gelen olayda, diyaliz hastasının üzerine benzin döken kişi de hayatını kaybetti

27 Temmuz 2016 20:15

Arnavutluk'ta bir kişi hastanede tartıştığı adamı üzerine benzin dökerek yaktı. Olayda hastaneyi ateşe veren şahısla birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, yakılmak istenen kişi de ağır yaralandı.

Başkent Tiran'daki Amerikan Hastanesi'nde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir sebeple sabah saatlerinde diyaliz hastası D. Saraci ile tartışan Cenaj Lefter daha sonra intikam almak için tekrar hastaneye geldi.

Lefter, çantasında getirdiği benzin dolu şişeyi çıkartarak yatakta diyaliz almakta olan Saraci'nin üzerine döktü. Saraci yataktan kalkarak Lefter'e engel olmaya çalışırken, saldırgan son bir hamleyle elindeki çakmağı ateşledi ve hastane alev aldı. 

Yangında Lefter ve olay sırasında tedavi gören Saniye Sulah ile Hani Mali hayatını kaybederken, Lefter'in yakmaya çalıştığı D. Saraci ise ağır yaralandı.

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