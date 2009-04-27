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Dünya

Hastanede spermleri karıştırdılar

Londra'da kısırlık tedavisi gören üç kadının yumurtaları yanlışlıkla eşlerinin dışındaki spermlerle döllendirildi.

27 Nisan 2009 03:00

Londra'da kısırlık tedavisi gören üç kadının yumurtaları yanlışlıkla eşlerinin dışındaki spermlerle döllendirildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Thomas Hastanesinde dikkatsizlik, bir skandalın yaşanmasına neden oldu.

Hastanede kısırlık tedavisi gören üç kadının yumurtalarının, kendi eşlerinin değil, diğerlerinin eşlerinin spermleriyle döllendirildiği ortaya çıktı.

Hatanın fark edilmesinden sonra, geliştirilen embriyoların imha edildiği ve üç kadının tedavilerine de ara verildiği açıklandı.

Hastane yetkilileri, kısırlık tedavi merkezlerinin Sağlık Bakanlığı ve ilgili denetçi kuruluşların koyduğu kurallara göre faaliyet gösterdiğini belirttiler ve bu kuralların gözden geçirilmesini istediler.

Aynı hastanede 2007 yılında da benzer bir olay yaşandığını, bu olayda bir kadının rahmine farklı bir kişinin spermiyle döllendirilmiş yumurtanın yerleştirildiğini belirten uzmanlar, diğer bazı hastanelerde de benzeri karışıklıkların yaşanmasının, kısırlık tedavi sürecinde uygulanan kuralları sorgulanır hale getirdiğini belirtiyor.

Verilen bilgiyle göre, İngiltere’de her yıl 37 bin çift kısırlık tedavisi görüyor. (AA)

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