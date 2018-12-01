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Hastanede silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

01 Aralık 2018 14:32

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki özel hastanede meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı. Olayda, kurşunların isabet ettiği emekli polis memuru Ahmet Loş, Asım Loş, Mustafa Loş ile Sebiha Loş ve karşı gruptaki Bülent Ç., yaralandı. İhbarla hastaneye özel harekât timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, durumu ağır yaralı olan Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Loş\'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Sabiha Loş ve Bülent Ç\'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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