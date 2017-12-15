Hastanede patlama tatbikatı, gerçeği aratmadı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA’nın Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’nde 2 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı patlama tatbikatı, gerçeği aratmadı. Hastane bahçesine taşınan bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırdığı görüldü.

Marmaris Devlet Hastanesi\'nin bahçesinde bugün saat 18.40 sıralarında tatbikat yapıldı. Tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis, jandarma, polis, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve hastane çalışanlarından oluşan 300 personel katıldı. Tatbikat gereği, hastanenin zemin katında bulunan yemekhanede tüp patlaması meydana geldi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, polis, jandarma ve UMKE ekipleri, kısa sürede hastaneye geldi. Jandarma ve polis hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, üç özel hastaneden yedi ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaparken, UMKE ve 112 Acil ekipleri yemekhaneden 15 yaralıyı ve 2 ölen kişinin cesedini hastane bahçesine çıkardı. Yaralılara hastane bahçesinde yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla müdahalede bulunuldu.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar ambulanslarla özel hastanelere sevk edildi. Yaralılara müdahale, film sahnelerini aratmadı. Bazı personellerin kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, yaşananları ilgiyle izledi, cep telefonuyla kaydetti. Bir saat süren tatbikat sonunda personel hatıra fotoğrafı çektirdi. Marmaris Devlet Hastanesi yönetimi, tatbikatı başarılı ile bitiren personele tatlı ikramında bulundu.

\'MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN DİNANİZMİNİ ARTIRDIK\'

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, Sağlık Bakanlığı yılda bir defa patlama tatbikatı senaryosu talimatının mevcut olduğunu söyledi. Olağan bir afet veya patlama durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikat gerçekleştirdiklerini anlatan Dr. Arıcı, “Burada, mesai arkadaşlarımızın hem dinamizmini sağlamak, hem de dikkat çekmek maksadıyla yemekhanede tüp patlama planımızı uyguladık. Dışarıdan gelecek her türlü afet senaryosuna hazır bir ekibim mevcut. Bir de içeriden gelecek bir tehlikeye karşı ne durumda olacağımızı gözlemlemek istedik” dedi.

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