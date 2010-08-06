-HASTANEDE ÖLÜME İNCELEME İZMİR (A.A) - 06.08.2010 - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Karşıyaka Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran inşaat işçisi Özgür Sivaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Karşıyaka Devlet Hastanesinde, menenjit şüphesiyle servise yatırılan Özgür Sivaz (26) hayatını kaybetti. Yakınları, TOKİ inşaatında çalışmak üzere Trabzon'dan İzmir'e gelen Özgür Sivaz'ın, daha önce de 4 kez yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu aynı hastaneden, kontrollerin ardından gönderildiğini öne sürdü. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka Devlet Hastanesi yönetimi ve müdürlükçe inceleme başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler verildi: ''3 Ağustos 2010 tarihinde Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil Servisine, yüksek ateş nedeniyle başvuran ve yapılan çeşitli tetkikler sonucu menenjit olduğu düşünülerek servise yatırılan hastanın, daha önceki başvuruları, teşhis ve yapılan tüm tedavileri hakkında müdürlüğümüzce de ayrıntılı ve kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır.''