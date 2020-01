Hastanede öğle yemeğinin ardından 40 kişi rahatsızlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören 26 hasta ve 14 refakatçide, öğle yemeğinin ardından zehirlenme belirtileri görüldü. Tedaviye alınan 40 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Karacasu beldesinde bulunan İzzet Baysal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde öğle yemeğinde tavuk, çorba ve tatlı yiyen kişilerden bazılarında bulantı ve kusma şikayeti başladı. 26 hasta ve 14 refakatçi olmak üzere toplam 40 kişi, rahatsızlıklarını hastane yönetimine bildirdi. Rahatsızlanan kişilerden 30\'u bulundukları hastanede tedavi altına alınırken, 10\'u ise ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım, Hayvancılık İl Müdürlüğü uzman ekipleri de hastaneye gelerek, yemeğin yanı sıra içme ve kullanma suyu ile hastaların tedavisi için kullanılan kaplıca havuzu sularından da inceleme yapmak üzere örnek aldı.

Eşi 6 aydır hastanede tedavi gören Perihan İlbey, \"Yemekten yiyenlerin hepsi çok kötü oldular ve kusmaya başladılar. Ben de arkadaşımla \'İyi ki bize bir şey olmadı\' diye konuşuyordum. Sonra yukarı çıktığımda arkadaşım neredeyse can veriyordu\" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ\'NDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise toplam 40 kişide bulantı ve kusma şikayeti olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

\"Şu an itibarıyla durumu ağır olan vaka olmayıp, etkilenen kişilerde ishal bulunmamaktadır. Bulantı ve kusma şikayetleri dışında bir bulgu yoktur. Vakalardan 10 kişi, Köroğlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiş olup, diğer vakalar yerinde tedavi altına alınmıştır. Sevk edilenlerin içinde de şu an itibarıyla durumu ağır olan kimse bulunmamaktadır. Bu vakalar acil serviste gözlem ve takip altındadır. İncelemeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.\"

