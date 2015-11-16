Hastanede köpek ameliyatına soruşturma

Ereğli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bir köpeğin ameliyat edildiğinin ortaya çıkmasından sonra, hastane yönetimi olayla ilgili inceleme başlattı. Ayağında tümör olan köpeğin ameliyat sonrasında "yaşam süresi kısa olacağı" gerekçesiyle uyutulmasına tepki gösteren hayvanseverler ise, "Olmaması gereken bir şey yaşanmış. Keşke farklı yerlerde daha iyi bir müdahale yapılabilseydi. Belki onun da yaşama şansı olabilirdi" dedi.

DHA'nın haberine göre, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Devlet Hastanesi’nde ortopedi doktoru Recep Erdoğan, ayağında tümör tespit edilen doktor arkadaşının köpeğini acil servis cerrahi odasında ameliyat etti. Erdoğan, operasyona rağmen birkaç ay yaşayabileceği gerekçesiyle köpeğe ilaç verip hayatına son verdiğini ameliyat fotoğraflarıyla birlikte Facebook’ta paylaştı. Hayvanseverler, köpeğin veteriner müdahalesiyle yaşatılabileceğini söyleyerek tepki gösterdi. Hastane yönetimi de olayla ilgili inceleme başlattı.

Ortopedi doktoru Recep Erdoğan, iddiaya göre doktor arkadaşının ayağında tümör tespit edilen 8 yaşındaki köpeğini ameliyat için hastaneye götürdü. Dr. Recep Erdoğan, acil servis cerrahi odasında köpeği ameliyat etti. Buna rağmen birkaç ay yaşayabileceği gerekçesiyle köpek ilaçla uyutulup hayatına son verildi. Dr. Recep Erdoğan, ameliyat anının fotoğraflarını, köpeğe uyguladığı cerrahi müdahale ve neden hayatına son verdiğiyle ilgili bilgiyi sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaştı. Dr. Recep Erdoğan, notunda 3’üncü kez köpek ameliyatı yaptığını, köpeğin hayatına son vermek zorunda kaldıkları için sahibiyle çok üzüldüklerini belirtti.

Facebook’ta köpeğin fotoğrafını gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Ereğli Gönülden Hayvansevenler Derneği Başkanı Hülya Karadağ, köpeğe müdahalenin hastanede değil, tam teşekküllü bir veteriner kliniğinde yapılması gerektiğini belirterek, "Olmaması gereken bir şey yaşanmış. Keşke farklı yerlerde daha iyi bir müdahale yapılabilseydi. Belki onun da yaşama şansı olabilirdi. Normalde donanımlı bir veteriner kliniğinde renkli bir filminin çekilip eğer başlangıcındaysa kemoterapi ile daha sağlıklı ömrünü sürdürebilirdi. Sonuç bizi çok üzdü" dedi.

Doktor Recep Erdoğan, tepkiler üzerine köpekle ilgili fotoğraf ve bilgiyi sayfasından kaldırırken, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mustafa Özkan Gün, konuyla ilgili Ereğli Devlet Hastanesi yönetiminin inceleme başlattığını ve inceleme sonucuna göre gerekenin yapılacağını açıkladı.