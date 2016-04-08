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Hastanede işe alımlarda Kürt ayrımcılığı mı yapılıyor?

Bir hastaneye iş başvurusunda bulunan Kürt kökenli vatandaşa "Başhekimin hassas olduğu konu" denilerek iş müracaatı kabul edilmediği iddia edildi

08 Nisan 2016 10:44

İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı mahallesinde bulunan Özel Sante Plus Hastanesi’nin iş müracaatında bulunan Kürt kökenli vatandaşa ayrımcılık yaparak işe almadığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Hastanede yaşananları gazetemize anlatan ve isminin açıklanmasını istemeyen eski bir çalışan, hastane direktörünün işe alımlarda iş tecrübesi yerine ilk olarak “Nerelisin?” diye sorduğunu belirterek, “Personel alımlarından sorumlu olan kişi, iş başvuruları yapan adayların özgeçmişlerinde öncelikli olarak Kürt olup olmadığına ilişkin inceleme yapıyor. Mail adresinde Kürtçe isim veya terim olup olmadığı, doğum yeri, son görev aldığı il gibi bölümlere dikkat ediliyor. Bunlardan birisinde doğuya ait iz var ise başhekimin eski bir ordu mensubu olması nedeniyle ‘başhekimin hassas olduğu konu’ denilerek iş müracaatları kabul edilmiyor. Bu yaşananları duyduktan ve şahit olduktan sonra doğu kökenli olmamama rağmen işten ayrıldım. Kürt kökenli vatandaşa hizmet vererek paralarını almaktan çekinmeyen hastane, personel olarak işe ayrımcılık yapıyor. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

Hastanenin eski çalışanının iddiaları üzerine arandığı hastane yetkilileri ise böyle bir uygulamanın olmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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