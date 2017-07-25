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Hastanede güvenlik görevlisine saldırı

Saldırgan gözaltına alındı

25 Temmuz 2017 14:01

Ege Ünivesitesi Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olan 22 yaşındaki Merve Demir, bir hasta yakının saldırısına uğradı. Demir'in saldırı sonrası burnu kırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ege Üniversitesi Acil Servis’te meydana geldi. Hasta Ayhan E., güvenlik görevlisi Merve Demir ile belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre bir süre sonra elindeki su dolu pet şişeyi Demir’in suratına fırlatan Ayhan E., genç kadına saldırmaya başladı.

Demir’i saldırganın elinden hastanedeki diğer güvenlik görevlileri ve çevredekiler kurtardı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri Ayhan E.’yi gözaltına alırken, burnu kırılan Demir, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

 

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