Hastanede gizemli bakteri



Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde Kiel Üniversite Hastanesi Kliniği, bir ayı aşkın bir süredir yayılan bir bakteriyle mücadele ediyor. Kamuoyu ise durumdan tesadüf eseri haberdar oldu.

Türkiye tatilinden dönen 74 yaşındaki bir erkek hasta, 11 Aralık'ta Kiel Üniversite Hastanesi Kliniğinin acil servisine başvurdu. 21 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında kendisiyle birlikte aynı bakteriyi taşıdığı tespit edilen hastanedeki on hasta daha yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri vakalardan dokuzunda bakterinin ana ölüm nedeni olmadığını belirtiyor. Cumartesi akşamına kadar yaşları 27 ile 88 arasında değişen 27 hastada neredeyse tüm antibiyotik türlerine karşı bağışıklığı olan Acinetobacter baumannii tespit edildi.

Sorunun boyutunu gazeteciler ortaya çıkardı

Kamuoyu bu durumdan ancak yeni haberdar oldu. Kliniğin 23 Ocak tarihli basın bültenindeki “oniki hastaya MRGN bakterisi bulaştığı, yoğun bakım servisine tedbiren şimdilik yeni hasta alınmayacağı, büyük ameliyatların ertelenebileceği" açıklaması gazetecilerin dikkatini çekti. Basın bildirisinde ölen hastalara da değinilmiyordu. Gazetecilerin soruları üzerine sorunun boyutu ortaya çıktı.

Cuma akşamı bir basın toplantısı düzenleyen Schleswig-Holstein Üniversite Kliniği Başhekimi Jens Scholz ölü sayısını önce üç, hemen ardından beş olarak açıkladı. Eyalet Sağlık Bakanı ile yapılan kriz toplantısının ardından cumartesi akşamı ikinci bir basın toplantısı düzenlendi. Bu sefer vücudunda bakteri tespit edilen 11 hastanın 21 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında öldüğü bilgisi verildi. Klinik iki günde bir konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini açıkladı.

Scholz, hastanedeki 50 kişide yapılan tarama sonrası 14 kişinin de izolasyonda kalmaya devam ettiği, hastanede yoğun bakım dışındaki bölümlerde bulunan hastalar için bir tehlike bulunmadığı bilgisini verdi.

Frankfurt'tan takviye

Şu an başsavcılık konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesi Kliniği, Frankfurt Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından yardım istedi. İlgili bakteri konusunda uzman bilim insanlarının pazartesi günü Kiel'e varacakları açıklandı.

Sağlıklı insanlar için tehlikesiz olan bu bakteri, hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ise tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.