Hastanede, 'doktora saldırı' protestosu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'da, Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde görevli doktor Abdurrahman Doğan\'ın bir hastanın yakınları tarafından dövülmesi, basın açıklaması ve alkışlarla protesto edildi.

Alaşehir ilçesi, İsmetiye Mahallesi\'nde yaşayan Sevim G. (52), dün saat 05.30 sıralarında rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi. Ambulansın geciktiğini ileri süren yakınları Sevim G.\'yi kendi imkânları ile Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürdü. Sevim G. tedaviye alınırken, eşi Mustafa G. (55) ve yeğeni Adil G., ambulansın geciktiğini iddia edip, acil serviste görevli nöbetçi doktor Abdurahman Doğan ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa G. ve yeğeni, ambulansın gecikmesinde kendisinin bir sorumluluğu bulunmadığını belirten doktor Doğan\'a tekme tokat saldırdı. Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri araya girerek doktoru kurtardı. Darp raporu alan Abdurahman Doğan\'ın şikâyetçi olması üzerine polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mustafa G. ve yeğeni Adil G., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SALDIRIYI KINADILAR

Doktor Abdurrahman Doğan\'a yapılan saldırı bugün hastane önündeki eylemle protesto edildi. Hastanede görevli doktor, hemşire ve diğer çalışanlar, \'Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans\' yazılı pankart açıp, saldırıyı kınadı. Darp edilen doktor Doğan\'ın da katıldığı protestoya, Manisa Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgi ve Alaşehir Tabip Odası temsilcisi Dr. Ahmet Arıkan da destek verdi. Sağlıkçılar adına konuşan Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Taşkın, şöyle dedi:

\"Hastanemizin acil servisinde görev yapan Dr. Abdurrahman Doğan, ambulans hizmetindeki aksaklıktan doğan bir tartışmada, kendisinin konuyla hiçbir ilgi ve alakası olmamasına rağmen, bir hastanın yakınları tarafından darp edilmiştir. Sağlıkta gittikçe artan şiddet olaylarında günde ortalama 30 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Şiddetin artmasının en temel nedeni, \'Sağlıkta dönüşüm\' adı altında uygulanan sağlık politikaları ile sağlık çalışanlarının şiddete açık bir duruma getirilmesidir. Bakılan hasta sayısı beş kat artmasına rağmen sağlık çalışanı sayısında artış 1.5 kat olarak gerekçekleşmiştir. Bu dönüşüm sürecinde beklentilerin yüksek tutulması, diğer taraftan hekimlere karşı değersizleştirici tutum ve davranışlar şiddete zemin hazırlamıştır. Bu konuda TBMM\'ye sunulan sağlıkta şiddetin önlenmesine dair ceza yasasının bir an önce, son derece caydırıcı bir şekilde yürürlüğe konulmasını istiyoruz. Bu tür olaylar karşısında hizmet üretmemiz mümkün değildir. Arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz.\"

Taşkın\'ın konuşmasının ardından sağlıkçılar, saldırıyı alkışlarla protesto etti.



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