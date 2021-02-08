Hastanede doktora oraklı saldırı: Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim

Rize’de Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada görevli doktor Meltem Puşuroğlu, hastası Ali Sırrı K.'nın oraklı saldırısı sonucu kolundan ve bacağından yaraladı. Doktor, tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da polise teslim edildi. Saldırganın, ifadesinde, "Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim" dediği öğrenildi.

Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında 42 yaşındaki Ali Sırrı K.'nin, hastanenin Psikiyatri bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.

Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Ali Sırrı K., yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmede kullanılan kesici alet orakla doktora saldırdı.

Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Doktor, hastanede tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırganın emniyetteki sorgusu sürüyor.

"Birine saldırmayı kafaya koydum"

Öte yandan, Ali Sırrı K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu anlatan saldırgan doktoru daha önce hiç görmediğini belirterek, "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dedi.