-HASTANEDE DEHŞET SAÇAN KADIN AVUKAT ÇIKTI BERLİN (A.A) - 20.09.2010 - Almanya'da bir hastanede çevreye ateş açan ve özel tim tarafından vurularak öldürülen kadının, avukat olduğu ve hastaneye gelmeden önce, kendisinden boşanan eşi ile 7 yaşındaki oğlunu evinde öldürdüğü ortaya çıktı. Güneydeki Baden-Württemberg eyaletinin Lörrach kentindeki St. Elisabethen Krankenhaus hastanesinde ateş açan 43 yaşındaki bir kadın, SEK adlı özel tim tarafından vurularak öldürülmüştü. Polis, kadının, iki ay önce 46 yaşındaki eşinden boşandığı ve çiftin 7 yaşında bir oğlu bulunduğunu, boşandığı kocasıyla oğlunu öldürdükten sonra evde bir patlamaya yol açtığının tahmin edildiğini bildirdi. Patlamanın ardından binaya gelen itfaiyeye ve polise de ateş eden kadın, elinde bir silahla St. Elisabethen Krankenhaus hastanesine koşarak jinekoloji bölümüne girmiş, burada bir hastabakıcıyı vurarak öldürmüş, olay yerinde bulunan sivil polisi de bacağından yaralamıştı. Hastaneye giren özel time de ateş açan kadınının, özel polis timi tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Kadının yanında çok sayıda mermi bulunduğu, bunun, daha fazla kişiyi öldürmeyi hedeflediği anlamına gelebileceği belirtildi.