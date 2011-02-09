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HASTANEDE ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU SİVAS (A.A)

09 Şubat 2011 19:39

-HASTANEDE ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU SİVAS (A.A) - 09.02.2011 - Sivas'ın Zara ilçesi devlet hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Zara Devlet Hastanesinin klima ünitelerinin bulunduğu kısmında yangın çıktı. Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında, hastanede hasar meydana geldi. Yangının hastane personeli tarafından fark edilmesiyle tedavi gören ve polikliniğe muayene olmak için gelen hastaların tamamı tahliye edilerek, güvenli bir alana taşındı. Bazı hastalar ise ambulansla evlerine götürüldü. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklandığının tespit edildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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