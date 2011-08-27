-Hastanede cesetler var -BBC'nin haberine göre, Trablus'ta bir hastanede terk edilmiş yüzlerce insan cesedi bulundu. LONDRA (A.A) - 27.08.2011 - BBC'nin Trablus'ta bulunan muhabiri Wyre Davies, başkentin bir mahallesindeki Ebu Salim Hastanesinde 200'den fazla kadın, erkek ve çocuk cesedinin hastanenin içinde ve dışarısında sedyelerin üstünde ve yerlerde yattığını aktardı. Bölgede yaşanan yoğun çatışmanın ardından yaralanan kişilerin hastaneye getirildiğinin ancak hastanede doktor ya da hemşire bulunmadığı için ''insanların ölüme terk edildiklerinin'' tahmin edildiği kaydedildi. Yerel halkın hastanenin temizlenmesine yardımcı olduğu bildirildi. -Muhalifler, Tunus sınırındaki karakolu ele geçirdi- Libyalı muhalifler Tunus sınırındaki Ras Ceydir sınır karakolunun denetimini ele geçirdi. Görgü tanıkları, muhalif güçlerinin Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerleri karakoldan sürdüğünü belirtti. Tanıklar, karakola muhaliflerin bayrağının çekildiğini söyledi. -İngiltere BM Güvenlik Konseyi'nden onay istedi- ABD'nin ardından İngiltere de Libya'nın ülkedeki dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması için BM Güvenlik Konseyi'nin onayını istedi. Adının açıklanmasını istemeyen bir İngiliz hükümet yetkilisi, İngiliz diplomatlarının, ülkedeki 1,6 milyar dolarlık Libya mal varlığının serbest bırakılması için BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesine başvurduğunu belirtti. -"Kaddafi güçleri, tutuklulardan bazısını öldürdü- Uluslararası Af Örgütü, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, başkent Trablus'ta iki kamptaki tutuklulardan bazısını öldürdüğünü bildirdi. Merkezi Londra'da bulunan örgütten yapılan açıklamada, kaçmayı başaran bazı tutukluluların, Kaddafi'ye bağlı güçlerin bu hafta kamplardan birinde tutuklulara nasıl el bombası attığını ve ateş ettiğini anlattığı belirtildi. Kaç kişinin kurtulduğunun bilinmediği, ancak en az 23'ünün kaçmayı başardığı, bunlardan 4'ünün Trablus'taki hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.