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Hastanede çalışan 49 yaşındaki temizlik işçisi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

27 Ağustos 2020 19:18

Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi'nde tanışan Murat Yamruk isimli bir temizlik işçisi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

49 yaşındaki Yamruk'ın vefat haberini, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi duyurdu. 

18 Ağustos'tan beri hastanede tedavi gördüğü belirtilen Yamruk'un, 4 çocuk babası olduğu kaydedildi. 

Paylaşımda, "Murat Yumruk 49 yaşında. Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi’nde temizlik işçisi. 18 Ağustos'tan beri Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 çocuk babası. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.  

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