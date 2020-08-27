Hastanede çalışan 49 yaşındaki temizlik işçisi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi'nde tanışan Murat Yamruk isimli bir temizlik işçisi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
49 yaşındaki Yamruk'ın vefat haberini, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi duyurdu.
18 Ağustos'tan beri hastanede tedavi gördüğü belirtilen Yamruk'un, 4 çocuk babası olduğu kaydedildi.
Paylaşımda, "Murat Yumruk 49 yaşında. Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi’nde temizlik işçisi. 18 Ağustos'tan beri Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 çocuk babası. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.