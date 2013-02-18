Hastanede bebek muamması!

Brezilya'da gerçekleşen olayda, aşırı ağrı ve kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Santos, acilen sezeryan ameliyatına alındı. Kısa bir süre sonra, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, ameliyatın ardından Santos'a karnında bir bebek bulunmadığını ve hamileliğinin 'yalancı gebelik' diye bilinen psikolojik bir bozukluğun sonucu olduğunu söyledi.

9 ay boyunca doğum öncesi kontrollerinin tamamını yaptırdığını ve karnındaki fetüsün gelişimini ultrason yardımıyla izleyip belgelediğini söyleyen Santos, hastanenin bebeğini çaldığını iddia ediyor.

Santos, ''Ben o hastaneye karnımda bir bebekle girdim ve ameliyatın sonunda bebeğim ortadan kaybolmuştu. Ya bebeğimi çaldılar ya da öldürdüler ve hatalarını gizlemeye çalışıyorlar. Bu işin sonunu bırakmayacağım'' dedi.

Hastane doktorları bebeğin çalınmış olmasının söz konusu olamayacağını ve mahkemede bunu kanıtlayacaklarını söyledi.

Yalancı gebelik geçiren kadınlar bir bebek taşıdıklarına gerçekten inanıyorlar ve vücutları normal bir hamilelikte yaşanacak şekilde değişim geçiriyor. Hamilelik testlerini bile kandırabilen bu hastalık sık sık ''bebeğin hastanede çalındığı'' iddialarına neden oluyor.