T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hastanede bebek muamması!

Layene Santos adlı genç kadın, doğum için gittiği hastaneden, 'bebek yok, yalancı gebelik' cevabını aldı. Bu durumu kabul etmeyen Santos ise, bebeğinin çalındığını iddia etti

18 Şubat 2013 10:40

Brezilya'da gerçekleşen olayda, aşırı ağrı ve kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Santos, acilen sezeryan ameliyatına alındı. Kısa bir süre sonra, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, ameliyatın ardından Santos'a karnında bir bebek bulunmadığını ve hamileliğinin 'yalancı gebelik' diye bilinen psikolojik bir bozukluğun sonucu olduğunu söyledi.

9 ay boyunca doğum öncesi kontrollerinin tamamını yaptırdığını ve karnındaki fetüsün gelişimini ultrason yardımıyla izleyip belgelediğini söyleyen Santos, hastanenin bebeğini çaldığını iddia ediyor.

Santos, ''Ben o hastaneye karnımda bir bebekle girdim ve ameliyatın sonunda bebeğim ortadan kaybolmuştu. Ya bebeğimi çaldılar ya da öldürdüler ve hatalarını gizlemeye çalışıyorlar. Bu işin sonunu bırakmayacağım'' dedi.

Hastane doktorları bebeğin çalınmış olmasının söz konusu olamayacağını ve mahkemede bunu kanıtlayacaklarını söyledi.

Yalancı gebelik geçiren kadınlar bir bebek taşıdıklarına gerçekten inanıyorlar ve vücutları normal bir hamilelikte yaşanacak şekilde değişim geçiriyor. Hamilelik testlerini bile kandırabilen bu hastalık sık sık ''bebeğin hastanede çalındığı'' iddialarına neden oluyor.

 

ETİKETLER

layene santosbrezilyayalancı gebe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24