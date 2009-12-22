Hastanede ateş açan Keskin tutuklandı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde havaya ateş açtıktan sonra gözaltına alınan Erhan Keskin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çıkarılan Erhan Keskin, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından sorgulandı.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Erhan Keskin, ''silahlı örgüte yardım ve yataklık etmek'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'' ve ''görevli memuru tehdit'' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erhan Keskin, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün tedavi gördüğü Enfeksiyon Hastalıkları bölümünün bulunduğu binada ve bahçesinde önceki gece havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.