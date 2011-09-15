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Hastanede acı tesadüf MİLAS (A.A)

15 Eylül 2011 18:33

-Hastanede acı tesadüf MİLAS (A.A) - 15.09.2011 - Muğla'nın Milas ilçesinde, bir babanın yaşayabileceği en acı olaylardan biri yaşandı.  Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Bulvarı Balçık kavşağında Abdullah V. (45) idaresindeki 06 YB 630 plakalı yolcu otobüsü, Gürcan Yılmaz'ın (25) kullandığı 48 LY 630 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Gürcan Yılmaz'ın üzerinden çıkan Yılmaz Çamlıyurt ismiyle işlem yapmak isteyen hastane görevlileri, Yılmaz Çamlıyurt'un, bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu ortopedi servisinde tedavi altına aldıkları kişi olduğunu fark etti. Bunun üzerine haber verilen polis, kimliği alarak, ortopedi servisinde tedavi gören Yılmaz Çamlıyurt'un yanına çıktı. Kimliğin kendisine ait olup olmadığı sorulan Çamlıyurt, bunu doğrulayarak, geçirdiği kaza nedeniyle kimliğin jandarma ekiplerinde olmasa gerektiğini söyledi. Polis, motosiklet kazası geçiren gencin gerçek kimliğini belirlemek için ise Çamlıyurt ve yanında refakatçi olarak kalan Fahri Yılmaz'a,  motosiklet plakasını tanıyıp tanımadıklarını sordu. Bu soruya cevap veren Yılmaz, plakanın oğlunun motosikletine ait olduğunu söyleyerek, neler olduğunu sordu. Acı haberi alan ve Acil Servis'e koşan Fahri Yılmaz, oğlunun öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, otobüs sürücüsü Abdullah V. ifadesine başvurulmak üzere Milas Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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