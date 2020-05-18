Hastane ziyareti yapan Macron'a sağlık çalışanlarından tepki: Artık size inanmıyoruz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastaneye yaptığı ziyarette sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Hükûmetin çalışma koşullarını iyileştirme vaadini gerçekleştirmediğini söyleyen bir hemşire, "Artık size inanmıyoruz, umudumuzu kaybettik" dedi.

Macron, geçen hafta bir hastaneye ziyarette bulundu. Hastanenin acil bölümünde çalışan hemşireler ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Macron ve Sağlık Bakan Olivier Véran'a tepki gösterdi. Bir hemşire Macron'a "Meslektaşlarımız, ulusun kahramanları, ne yiyeceklerini, kiralarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Ne yapacaksınız?" diye sordu.

Hükûmetin sağlık çalışanlarının koşullarını iyileştirme vaatlerini gerçekleştirmediğini savunan bir hemşire Macron'a "Her yeni vaatte umutsuzlaşıyoruz" dedi. Macron ise herhangi bir söz vermediğini, verilen vaatlerin ise gerçekleştirilmesi için adım atıldığını söyledi.