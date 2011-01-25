-HASTANE YANGININDA OLUŞAN DUMAN TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 25.01.2011 - Bahçelievler'de özel bir hastanenin 10. katındaki yenileme çalışması sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucunda oluşan duman, itfaiye tarafından tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Medical Park Bahçelievler Hastanesinin 10. katındaki yenileme çalışmaları sırasında havalandırma borularının çevresindeki izolasyon malzemesinin tutuşması sonucunda yoğun duman oluştu. Bunun üzerine hastane yetkilileri, tedbir amaçlı olarak 9. kattaki hastaların bir kısmının yerlerini değiştirdi. Hastaların bazıları tekerlekli sandalyelerle acil servise alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak, 10. kata ulaştı. İtfaiye ekipleri, dumanı tahliye edip, kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Dr. Çetin Köksal, yaptığı açıklamada, hastanenin 10. katında yenileme yapıldığını, montaj çalışması sırasında havalandırma borularına kaynak yapılırken boruların çevresindeki izolasyon malzemesinin tutuştuğunu belirtti. Tutuşan maddenin alevli olarak yanmadığını, ancak yoğun dumana neden olduğunu ifade eden Köksal, maddenin plastik kökenli olması nedeniyle itfaiye çağırdıklarını anlattı. Olay nedeniyle tedbir amaçlı olarak 3. kattan itibaren binanın elektriklerini bir süre kestiklerini belirten Köksal, dumandan etkilenen kimse bulunmadığını, bazı hastaların tedbiren yerlerinin değiştirildiği, başka hastaneye sevk edilen hasta olmadığını söyledi.