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Dünya

Hastane yangınında hastaları kurtarmaya çalışırken vücudunun büyük bölümü yanan doktor kahraman ilan edildi

16 Kasım 2020 08:49

Romanya'da en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, Koronavirüs hastalarının tedavi olduğu hastanede çıkan yangında hastaları kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan doktor kahraman ilan edildi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, hastanede yangın çıktığı sırada içerideki hastaları kurtarmak için mücadele eden doktor Catalin Denciu'nun vücudunda yüzde 40 dereceye kadar ikinci ve üçüncü dereceden yangın tespit edildi. Kötü bir şekilde yandığı belirtilen doktor, bir askeri hastaneye sevk edildi. 

Romanya Başbakanı Ludovic Orban "Hastaları kurtarmak için fedakârlık ruhu ve cesaret gösteren kahraman doktora saygılarımı sunuyorum" dedi. 

Ülkenin kuzeydoğusundaki Piara Neamt kentindeki devlet hastanesinde çıkan yangının yoğun bakım ünitesinde başladığı bildirildi. Hastanedeki 10 kişi yangın nedeniyle hayatını kaybetti. 

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