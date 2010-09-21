-HASTANE YANGINI KONTROL ALTINDA BURSA (A.A) - 21.09.2010 - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Orhan Doğan, hastanenin çatısından çıkan yangınla ilgili ihbarı aldıkları anda bütün ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Çok sayıda itfaiye aracının müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını ifade eden Doğan, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Doğan, bir çalışma sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların yangına yol açtığının tahmin edildiğini belirterek, ''Elimizde net bir veri yok. Yapılacak incelemelerin ardından yangına yol açan nedeni tespit edeceğiz'' dedi.