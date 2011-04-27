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Dünya

HASTANE VURULDU: 3 YARALI ZİNTAN (A.A)

27 Nisan 2011 21:50

-HASTANE VURULDU: 3 YARALI ZİNTAN (A.A) - 27.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Zintan kentini bugün bombalarken, hastahaneyi de hedef aldığı iddia edildi. Bir görgü tanığı, Kaddafi güçlerinin kente 20 roket yağdırdığını, bu roketlerden 3'ünün kentin hastahanesinin park yerini, ana girişini ve acil servise giden kapıları vurduğunu, olayda 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı görgü tanığı dün yaptığı açıklamada, birçok ailenin Zintan'ı terk edip Tunus'a doğru kaçtığını ifade etti. Öte yandan hükümet güçlerinin, Misrata'da bombardımanı genişlettiği kaydedildi. Muhalefet sözcüsü, Kaddafi'ye bağlı güçlerin kentin batısına havan saldırısı düzenlemeye başladığını belirtti.

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