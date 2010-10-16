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HASTANE TUVALETİNDEN FİRAR ETTİ SİVAS (A.A)

16 Ekim 2010 17:04

-HASTANE TUVALETİNDEN FİRAR ETTİ SİVAS (A.A) - 16.10.2010 - Sivas'ta, cezasının bitmesine 4 ay kalan bir mahkum, tedavi gördüğü hastanenin tuvaletinden firar etti. Sivas Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda yatan hükümlü 32 yaşındaki İhsan Akbaş, bir süre önce şeker hastalığı nedeniyle tedavi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada bir infaz koruma memurunun gözetiminde tedavisi süren İhsan Akbaş, hastanenin tuvaletine girdikten sonra, başka bir kapıdan kaçtı. Hastanede bir süre Akbaş'ı arayan ancak bulamayan infaz koruma görevlisi, durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık 4 ay cezası kalmasına rağmen firar ettiği belirtilen İhsan Akbaş'ın bulunması için güvenlik güçleri kentte aramalara başladı.

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