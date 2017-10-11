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Hastane tuvaletinde ölü bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-BOLU'da şeker hastası 43 yaşındaki Mehmet Karakaş, hastanede tahlile gönderilmek üzere idrararını yapmak için girdiği tuvalette ölü bulundu

11 Ekim 2017 22:19

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-BOLU\'da şeker hastası 43 yaşındaki Mehmet Karakaş, hastanede tahlile gönderilmek üzere idrararını yapmak için girdiği tuvalette ölü bulundu.
Şeker hastası, zihinsel engelli Mehmet Karakaş, gözlerinde şişlik oluşması nedeniyle babası Mehmet Karakaş ile birlikte İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ndeki poliklinik servisine başvurdu. Mehmet Karakaş, tahlile gönderilmek üzere idrarını yapmak için hastane tuvaletine girdi. Baba Mehmet Karakaş, oğlunun uzun süre doktorun odasının bulunduğu bölüme gelmemesi üzerine eve gitmiş olabileceğini düşünerek eve gitti. Oğlunu evde bulamayan baba, tekrar hastaneye döndü ve görevlilere durumu anlattı. Hastane tuvaletini kontrol eden görevliler, içeriden kilitli olan kapıyı açıp girdiklerinde Mehmet Karakaş\'ı yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Karakaş\'ın öldüğü belirlendi. Cesedi hastane morguna kaldırılan Karakaş\'ın ölüm nedeninin otopside belirleneceği bildirildi.
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