-HASTANE TUVALETİNDE EL BOMBASI BULUNDU ŞIRNAK (A.A) - 16.02.2011 - Şırnak Devlet Hastanesinin poliklinik bölümünde tıkanan tuvaleti onarmaya çalışan teknik personel, bir adet el bombası buldu. Edinilen bilgiye göre, hastanenin poliklinik tuvaletinin yaklaşık bir haftadır tıkanık olması üzerine, ilgili teknik personel, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Tuvaletteki sorunu gidermeye çalışan personel, kanalizasyon içinde el bombası buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi. Soruşturma sürüyor.