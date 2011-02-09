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HASTANE TUVALETİNDE CENİN BULUNDU GAZİANTEP (A.A)

09 Şubat 2011 22:45

-HASTANE TUVALETİNDE CENİN BULUNDU GAZİANTEP (A.A) - 09.02.2011 - Gaziantep'te hastane tuvaletinin klozetinde cenin bulundu. Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil Devlet Hastanesinin tuvaletindeki klozette cenin olduğunu fark eden vatandaşlar, olayı hastane görevlilerine bildirdi.  Tuvaleti kontrol eden hastane görevlileri polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ceninin 6-7 aylık olduğunu belirledi. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Ş.D'yi (35) gözaltına aldı. Cenin, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ş.D'nin 2 yıl önce eşinden ayrıldığını, gayrimeşru ilişki sonucu hamile kaldığını, cenini hastanenin klozetine attığını belirttiği öğrenildi. Ş.D'nin Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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