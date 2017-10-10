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Hastane şantiyesinde yakalanan PKK'lıya 12 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de şehir hastanesi inşaatında çalışırken, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 'Harun Piran' kod adlı, 27 yaşındaki Mustafa Birim, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

10 Ekim 2017 16:42

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de şehir hastanesi inşaatında çalışırken, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan \'Harun Piran\' kod adlı, 27 yaşındaki Mustafa Birim, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 3 Mayıs\'ta Kocasinan İlçesi\'ndeki şehir hastanesi inşaatının şantiyesinde, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynere baskın yapıldı. Baskında, Mustafa Birim gözaltına alındı. Diyarbakır Dicle doğumlu bekar Birim\'in, terör örgütü PKK/KCK\'nın Kandil\'deki kampına katıldığı, 5 yıl eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Kobani\'ye gittiği, oradan da 2015 yılında Türkiye\'ye giriş yapıp, 2016\'da Kayseri\'deki eniştesinin yanına geldiği belirlendi. Kandil\'de canlı bomba eğitimi aldığı iddia edilen \'Harun Piran\' kod adlı Mustafa Birim hakkında, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.
Sanık Mustafa Birim, karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Birim\'e, \'Silahlı terör örgütü\' üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

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