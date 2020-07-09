Hastane polisini tehdit eden iki kişiye verilen ceza belli oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polislere kafa tutan iki şahıs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Nihat Yıldız ve Burak Baştürk’e ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.



Balıkesir'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasp eden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız ve Burak Baştürk'ün yargılanmasına devam edildi.

Cezada indirim yapılmadı

Bugün yapılan duruşmada ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından Yıldız ve Baştürk’e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken ‘yağma’, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘polise mukavemet’ suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.