-HASTANE PERSONELİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ MALATYA (A.A) - 25.10.2010 - Malatya Devlet Hastanesi'nde, 150 personelin hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri bildirildi. Alınan bilgiye göre, hastane personelinin dün yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle acil servise başvurdukları öğrenildi. Hastane personelinden 150 kişinin acil serviste serum takılarak tedavi edilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Başhekim Vahap Boztepe, zehirlenmelerin yemekten olabileceğini düşündüklerini ancak net sonucun henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Çalışanların yemekte tavuk yediklerini anlatan Boztepe, ''Şikayet üzerine acil servise gelen çalışanlara serum takılarak tedavileri yapıldı. Şu an için yatarak tedavi gören kimse yok. Olay araştırılıyor'' dedi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.