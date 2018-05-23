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Hastane otoparkında jandarma ekiplerine ateş açtı (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı

23 Mayıs 2018 18:56

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- PENDİK\'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 jandarma personeli yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı. 
Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik\'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında gözaltına alınmak istendiği sırada jandarmaya ateş açtı. Ekipler de şüpheliye karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir jandarma personeli hafif yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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