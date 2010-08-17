T24 LogoT24 Logo
Gündem

HASTANE OTOPARKINDA GÖÇÜK AKSARAY (A.A)

17 Ağustos 2010 17:02

-HASTANE OTOPARKINDA GÖÇÜK  AKSARAY (A.A) - 17.08.2010 - Aksaray Devlet Hastanesi otoparkında göçük meydana geldi.  Aksaray Devlet Hastanesinin Kanser Erken Tanı ve Teşhis Merkezi ile bazı polikliniklerin bulunduğu C Blok binası yanındaki otopark içindeki yeşil alanda aniden çökme meydana geldi.  Aksaray Valisi Orhan Alimoğlu olay yerine giderek, yaklaşık 7 metre genişliğinde 6 metre derinliğinde oluşan göçükle ilgili incelemelerde bulundu. Vali Alimoğlu, Hastane Başhekimi Mustafa Yordam ve Sağlık Müdürü Akın Südemen'den bilgi aldı. Daha önceden açılan fosseptik çukuru yakınlarında oluşan göçüğün neden meydana geldiğini bilmediklerini belirten Vali Alimoğlu, Bayındırlık Müdürlüğünün konuyu araştırdığını söyledi.  Hastane ek binasının yanında bulunan otoparkın altında eski fosseptik çukuru olduğu, göçüğün bu nedenle oluştuğu tahmin ediliyor. Göçüğün meydana geldiği bölge, güvenlik şeridi içine alınırken Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden teknik bir ekip göçükle ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24