-HASTANE OTOPARKINDA GÖÇÜK AKSARAY (A.A) - 17.08.2010 - Aksaray Devlet Hastanesi otoparkında göçük meydana geldi. Aksaray Devlet Hastanesinin Kanser Erken Tanı ve Teşhis Merkezi ile bazı polikliniklerin bulunduğu C Blok binası yanındaki otopark içindeki yeşil alanda aniden çökme meydana geldi. Aksaray Valisi Orhan Alimoğlu olay yerine giderek, yaklaşık 7 metre genişliğinde 6 metre derinliğinde oluşan göçükle ilgili incelemelerde bulundu. Vali Alimoğlu, Hastane Başhekimi Mustafa Yordam ve Sağlık Müdürü Akın Südemen'den bilgi aldı. Daha önceden açılan fosseptik çukuru yakınlarında oluşan göçüğün neden meydana geldiğini bilmediklerini belirten Vali Alimoğlu, Bayındırlık Müdürlüğünün konuyu araştırdığını söyledi. Hastane ek binasının yanında bulunan otoparkın altında eski fosseptik çukuru olduğu, göçüğün bu nedenle oluştuğu tahmin ediliyor. Göçüğün meydana geldiği bölge, güvenlik şeridi içine alınırken Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden teknik bir ekip göçükle ilgili inceleme başlattı.