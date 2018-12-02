HASTANE OTOPARKINDA DEHŞET; EŞİNİ 19 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

SAMSUN\'da, Enis Adem Ş. (31), boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Ş.\'yi (25) hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalanan Enis Adem Ş., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, \"Pişmanım\" dedi. Olay, saat 13.30 sıralarında, Kadıköy Mahallesi\'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ\'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun\'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Ş., 19 yerinden bıçaklanırken, kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri otoparktan acil servise götürürken, yaşamını yitirdi. Enis Adem Ş. ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Ş., emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürüp, \"Pişmanım\" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın ardından E.A.S.\'nin güvenlik kamerası görüntüleri

- Merve Şahin\'in bıçakla yaralandığı arabadan detaylar

- Olay yerinden detay

- Eğitim Araştırma Hastanesi\'nden detay

(SÜRE: 2.20Dk) (BOYUT: 261MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

