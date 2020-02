Hastane otoparkında bacağından vurdu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir hastanenin otoparkında aracının içinde bekleyen Naim C., yanına gelen kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Mahallesi\'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nin otoparkında meydana geldi. Aracının içerisinde oturan Naim C.\'nin yanına gelen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. Naim C. sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. İlk müdahalesi Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde yapılan Naim C., daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, Naim C.\'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI