Hastane önündeki otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da tabancayla karnından yaralanan Ferman Gensur (29), hastane önünde park halindeki otomobilinde baygın bulundu. Ameliyata alınan Gensur\'un vurulma olayıyla ilgili araştırma başlatıldı.

Karaman Devlet Hastanesi personeli, dün saat 23.30 sıralarında Acil Servis önünde park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan Ferman Gensur\'un baygın ve yaralı olduğunu fark etti. Kentte kafe işleten, tabancayla karnından yaralandığı saptanan Ferman Gensur, hemen ameliyata alındı. Gensur\'un, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, Gensur\'un vurulma olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

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