Hastane önünde tıbbi atık taşıyan kamyonda patlama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin acil servis bölümünün önündeki park halinde bulunan ve içerisinde tıbbı malzeme olduğu belirtilen kamyonda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre tıbbı malzeme taşıyan işçilerden biri yaralandı.

Fahir Arıkan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, saat 13.00 sıralarında Sıhhiye’de bulunan İbn-i Sina Hastanesi’nin acil servisinin önündeki otopark alanında şiddetli patlama sesi duyuldu. Otoparkta bulunan ve içerisinde tıbbı malzeme bulunduğu ifade edilen kamyonda patlama meydana geldi. Patlama sonrası kamyonun kasasında hasar oluşurken kamyona tıbbi malzeme taşıyan bir işçi ise yaralandı. Yaralanan işçi hastanenin acil servis bölümünde tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun kasasında yer alan diğer tıbbı malzemelerin patlamaması için güvenlik şeridi oluşturdu.

Patlama sırasında acil servis çalışanları, hasta ve hasta yakınları büyük panik yaşadı.

Kamyonda meydana gelen patlamanın nedeni araştırılıyor.