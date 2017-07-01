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Hastane önünde drift yaptı, gözaltına alındı

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

01 Temmuz 2017 13:31

İstanbul Kadıköy'de hastane önünde otomobiliyle drift yapan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Kadıköy Göztepe 'de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne dün akşam saatlerinde gelen sürücü otomobiyle tehlikeli hareketler yaptı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Plakası belirlenen otomobilin sürücüsü Enes Kasap (24) polis tarafından gözaltına alındı.

Enes Kasap hakkında "Trafiği tehlikeye sokmak", "Cam filmi" ve "Tescilli plaka takmamak" gerekçeleriyle işlem yapıldı. Toplam 728 lira para cezası kesilen Kasap serbest bırakıldı.

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